قدم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة شهيد القوات المسلحة المجند هشام فؤاد حافظ بمسقط رأسه بقرية الحُمر والجعافرة بمركز قوص، والذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني بسيناء.

وبحسب بيان المحافظة، اليوم، أعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكدا وقوف الشعب المصري بجانب القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب للقضاء عليه واقتلاعه من جذوره.

وأشار الهجان إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي صرفت إعانة عاجلة لأسرة الشهيد، مؤكدا أن المحافظة تحرص على تكريم أبناءها الشهداء بالشكل اللائق تقديرًا لهم ولتضحياتهم من أجل الوطن.