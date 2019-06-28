طمأن حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، التونسيين، على صحة والده.

وقال حافظ السبسي، عبر حسابه على "فيس بوك": "أطمئن التونسيين على بداية تحسن الوضع الصحي للرئيس الباجي قايد السبسي".

وأضاف: "أشكر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ورئيس البرلمان محمد الناصر، على زيارتهما المطولة للاطمئنان على صحته، والشكر موصول للإطار الطبي بالمستشفى العسكري على الإحاطة بصحة الرئيس، كما أعبر عن تأثرنا العميق بموجة التعاطف الفياض التي خص بها أبناء وبنات شعبنا العزيز رئيس الجمهورية، وكذلك أصدقاء تونس وأشقاؤها".

وأعلنت الرئاسة التونسية، في بيان لها، تعرّض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، صباح أمس الخميس، إلى وعكة صحيّة حادة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس.