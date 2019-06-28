نظمت جمعية "موناكو"، مؤتمرا صحفيا عالميا، بأحد فنادق الجيزة، لدعم مصر في مختلف القطاعات، لكي تعود رائدة لدول الشرق الأوسط في مختلف المجالات.

شارك في المؤتمر الفنان مصطفي فهمي والمنتج جمال العدل، وعددا من الشخصيات العامة والوزراء وسفراء بعض الدول.

وأعلن القائمون على جمعية "موناكو" للأعمال الخيرية، التي تضم شخصيات من مختلف دول العالم، عن تنظيم منتدى عالمي لدعم السياحة في نوفمبر المقبل لدعم مصر على خريطة السياحة العالمية، لتكون أفضل المقاصد السياحية في الشرق الأوسط لما لها من طبيعة خلابة وثروة أثرية تمثل كل العصور الإنسانية منذ آلاف السنين، وشعبها الأصيل الذي يحظي بإعجاب العالم بثقافته الكبيرة وإنسانيته وتوحده.

وأعلن عن دعم كل المؤسسات التي تعمل في مصر، لتقديم الدعم الخيري في شتى المجالات، وأيضا الجهات المختلفة التي تسعى لتنمية المجتمع.

وتستضيف مصر، لأول مرة، المنتدى الأول للجمعية الذي يشارك فيه شخصيات عالمية من مختلف دول العالم.

تحدث في المؤتمر مانويل كولاس دي لاروش، رئيس الجمعية، وهيلجا بياجية مستشارة البيئة بالجمعية، ومستشارة المرأة والطفل لينا شهيب، وزينب بشير عضو مجلس إدارة الجمعية، والتي نظمت المؤتمر التي أكدت أن الهدف الأساسي للجمعية هو دعم كل ما يتعلق بالعمل الخيري، وتحسين وضع المرأة وتطوير البيئة وتنمية المجتمع.