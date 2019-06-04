شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "طلقة حظ"، ظهور الفنان أحمد فهمي، كـ"ضيف شرف" ضمن أحداث العميل الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى خاطر ويجسد فيه شخصية "عبد الصبور"، حيث جع المشهد الأخير بين فهمي وخاطر.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "عبد الصبور" التي يجسدها مصطفي خاطر، الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، ويتعرض إلى حادث يغير من حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.

وتعد هذه المرة هي الثانية التي يظهر فيها الفنان أحمد فهمي ضيف شرف في مسلسل يقوم ببطولته الفنان مصطفي خاطر، ففي رمضان الماضي شارك الأخير في بطولة مسلسل "ربع رومي"، وظهر أحمد فهمي كضيف شرف معه.

ودارت أحداث مسلسل "ربع رومي" في إطار كوميدي حول شقيقين يسعيان إلى تحقيق النجاح في عملهما، ويعمل والدهما في هيئة الآثار، وإذا به يقرر سرقة كنز من أحد المقابر، لكن لعنة ما تصيبه تحوله في كل مرة إلى شيء جديد، فيبدأ الجميع في البحث عن حل لهذه اللعنة.