حذر الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، من خطورة إدمان مخدر الحشيش وتأثيره المباشر على خصوبة الرجال.

وقال "عكاشة"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "،نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الحشيش يسبب شعور الفرد بـ"اللا مبالاة".

وتابع: "كانوا بيقولوا إن الحشيش مش بيضر واكتشفوا أخيرا أن الحشيش بيأثر في الخلايا العصبية الموجودة في الفص المسؤول عن التعلم والذاكرة والعاطفة والرضا النفسي"، مؤكدا أن أكثر وقت تزداد فيه الخلايا في هذا الفص هي فترة المراهقة.

وأوضح أن ذلك تم اكتشافه في بحث منشور من أسابيع قليلة، مشددًا أن الحشيش يقتل الحيوانات المنوية ما يسبب العقم لدى الرجال.