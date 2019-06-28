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السنغال والجزائر يتسلحان بالكبار في مواجهة للتاريخ

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مصدر: لا زيادة في أسعار الحج السياحي رغم ارتفاع قيمة "شيك الإركاب"

مصدر: لا زيادة في أسعار الحج السياحي رغم ارتفاع قيمة "شيك الإركاب"

ضبط 3 أردنيين سرقوا 203 آلاف جنيه من رجل أعمال في القليوبية

ضبط 3 أردنيين سرقوا 203 آلاف جنيه من رجل أعمال في القليوبية

الإسكان: تخصيص 80 فداناً لإقامة مصنع لإنتاج إطارات السيارات بالعاشر من رمضان

الإسكان: تخصيص 80 فداناً لإقامة مصنع لإنتاج إطارات السيارات بالعاشر من رمضان

إصابة 14 في انقلاب أتوبيس بالساحل الشمالي

إصابة 14 في انقلاب أتوبيس بالساحل الشمالي

مصر تشارك بجناح متميز في المعرض الاقتصادي الصيني الأفريقي الأول

مصر تشارك بجناح متميز في المعرض الاقتصادي الصيني الأفريقي الأول

ماتيجي نخرج| علي الحجار في "التحرير" ومصطفى رزق في درب 1718

ماتيجي نخرج| علي الحجار في "التحرير" ومصطفى رزق في درب 1718

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شاشات عرض فى قاعات الأفراح لمتابعة البطولة: خدمة للمعازيم

شاشات عرض فى قاعات الأفراح لمتابعة البطولة: خدمة للمعازيم

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جماهير أفريقيا تشيد بالتنظيم: شكراً على كرم الضيافة

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