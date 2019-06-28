نشرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صورة سيلفي عبر حسابها على "إنستجرام"، خلال حضورها مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمام الكونغو الديمقراطية، والتي فازت بها مصر 2-0.

وظهرت وزيرة الاستثمار في الصورة، وهي تجلس بجوار، والمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام السابق للقوات المسلحة، والمهندس طارق الملا وزير البترول، معلقة: "سعدت أنا وزميلي المهندس طارق الملا وزير البترول، بالتواجد مع المشير محمد حسين طنطاوي، خلال مساندته منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.. خالص الأمنيات لسيادة المشير بالصحة والعافية، وأن يظل داعما لمصر ورجالها في كل المحافل".