أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق الغردقة - رأس غارب، تم نقلهم لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بلاغا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 15 طريق غارب - الغردقة.

على الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث وتبين إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات، وتم نقلهم على الفور لمستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج.

فيما انتقلت قوة أمنية لمعاينة موقع الحادث ومعرفة تفاصيل الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.