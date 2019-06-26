قال اللواء أحمد عبدالله محافظ البحرالأحمر، خلال زيارة وفد برلماني للمحافظة، إن مبادرة "البحر الأحمر بلا أكياس بلاستيك"، نجحت لأن استخدام الأكياس في بيع الكشري والفول للمواطنين ينقل السموم مع الحرارة.

وتابع: "الأمر ينتج عنه أمراض كثيرة منها الفشل الكلوي والسرطانات.. طول عمرنا كنا بنشتري اللحمة والفاكهة في الأكياس الورق، وفِي أبريل الماضي أصدرت قرار والتطبيق في يونيو، واستضفت أصحاب محلات السوبر ماركت ووزعنا على ربات البيوت شنطة مجانًا تكلفتها 18 جنيها وهذه الشنطة يتكرر استخدامها أكثر من مرة".

وأكد أن الورق المقوى يقوم بنفس دور البلاستيك بلا خطورة، مستهدفا استبدال علب الكشري لتكون ورقية، قائلا: "هامش ربح المحلات معقول لذلك شجعنا المجتمع المدني لمشاركة المحافظة في التنمية، وبدأوا عمل عينات وفِي الأول الناس كانت غير متقبلة للفكرة حتى تأقلمت عليها، ووزارة البيئة طلبت تجربتنا لصياغة مشروع قانون وتقديمه لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على محلس النواب".