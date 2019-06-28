تستعرض "الوطن" سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وجاء سعر الريال السعودي في البنوك كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي نحو 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.44 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي

سجل الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي نحو 4.44 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.