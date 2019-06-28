تستعرض "الوطن" سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وجاء سعر اليورو في البنوك كالتالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.90 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي 18.89 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق 18.91 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك المصرف المتحد 18.90 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.