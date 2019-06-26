سعر اليورو اليوم في مصر

تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 يونيو، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.90 جنيه للشراء و19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.90 جنيه للشراء و19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.92 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي 18.94 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 18.90 جنيه للشراء و19.04 جنيه للبيع.