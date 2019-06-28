ماتيجي نخرج| علي الحجار في "التحرير" ومصطفى رزق في درب 1718

"ما تيجي نخرج" اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

عرض مسرحية بيت الأشباح على المسرح العائم بالمنيل، 7 مساء، وأسعار التذاكر 20، 30، 50 جنيها.

حفل مصطفى رزق، في درب 1718، 8 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

حفل علي الحجار، في مركز التحرير الثقافي، 8 مساء، وأسعار التذاكر 150، 200 جنيه.

حفل فرقة ملاذ، بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي، 7 مساء، وسعر التذكرة 57 جنيها.

عرض شجرة الدر، على مسرح الجمهورية، 8 مساء، وأسعار التذاكر 35، 45، 60 جنيها.

حفل مصطفى حجاج، في حديقة الميرلاند، 6 مساء.