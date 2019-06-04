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«صلاح» في سباق «الكرة الذهبية» بقوة

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ختام الدورة الرمضانية لمدارس أبنوب في أسيوط

ختام الدورة الرمضانية لمدارس أبنوب في أسيوط

الأرصاد: انخفاض الحرارة درجتين أول أيام العيد

الأرصاد: انخفاض الحرارة درجتين أول أيام العيد

غدا.. أول أيام عيد الفطر في السودان

غدا.. أول أيام عيد الفطر في السودان

اليابان توقف عمليات البحث عن طائرة عسكرية مفقودة

اليابان توقف عمليات البحث عن طائرة عسكرية مفقودة

مصرع رجل وسيدة في حادثين لدراجات نارية بالسويس

مصرع رجل وسيدة في حادثين لدراجات نارية بالسويس

روسيا تنفي إبلاغ الولايات المتحدة بسحب عناصرها من فنزويلا

روسيا تنفي إبلاغ الولايات المتحدة بسحب عناصرها من فنزويلا

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معاقل الإجرام والمخدرات فى قبضة الأمن.. عاش رجال «أول ضوء»

معاقل الإجرام والمخدرات فى قبضة الأمن.. عاش رجال «أول ضوء»

«الصحفيون»: «عيدنا بنقضيه فى الشارع بين الناس»

«الصحفيون»: «عيدنا بنقضيه فى الشارع بين الناس»

«العيد ما يحلاش من غير كشرى وعصير قصب».. وأصحاب المحال: «المصريون أكّيلة بطبعهم.. والتغيير مطلوب بعد رمضان»

«العيد ما يحلاش من غير كشرى وعصير قصب».. وأصحاب المحال: «المصريون أكّيلة بطبعهم.. والتغيير مطلوب بعد رمضان»

السائقون: لا إجازات ولا عطلات رسمية.. ونعتبره احتفالاً شعبياً

السائقون: لا إجازات ولا عطلات رسمية.. ونعتبره احتفالاً شعبياً

رجال النظافة: بإذن الله هنضفها.. بس احترمونا

رجال النظافة: بإذن الله هنضفها.. بس احترمونا

"اتكعبلنا كلنا".. رؤية هلال رمضان تتحدى فطار ليلة العيد: "لف وأرجع شغلك تاني"

"اتكعبلنا كلنا".. رؤية هلال رمضان تتحدى فطار ليلة العيد: "لف وأرجع شغلك تاني"

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