"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وبالتزامن مع قدوم عيد الفطر المبارك يكون اختيار الحفلات الفنية مناسب للاحتفال بالعيد.

وتستعرض "الوطن" أبرز فعاليات اليوم كالتالي:

مسرحية كلها غلط مع أشرف عبدالباقي، على مسرح نجيب الريحاني، وأسعار التذاكر 50، 75، 100 جنيه.

ليلة كاريوكي، في "رووم آرت سبيس"، 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

فطار على العود في "عيش وملح"، 6 مساءً، ولا يوجد حد أدنى للطلبات.

مسرحية شمس المعارف الكبرى، على مسرح آفاق، 8:30 مساء، وسعر التذكرة 30 جنيها.

ويمكن معرفة أبرز الحدائق والمنتزهات للتنزه في عيد الفطر من هنـــــــا.