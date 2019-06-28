مصر تشارك بجناح متميز في المعرض الاقتصادي الصيني الأفريقي الأول

تشارك مصر بالمعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي الأول والمقام حالياً بمدينة تشانجا عاصمة مقاطعة هونان الصينية بجناح متميز على مساحة 350 متر مربع ويضم 10 شركات تعمل في مجالات المنتجات الزراعية والاسماك البحرية والحرف اليدوية والصناعات الغذائية وعدد من البنوك المصرية وجمعية رجال الاعمال المصريين الي جانب عدد من المجالس التصديرية تشمل الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية ومواد البناء والحراريات، حيث يقام المعرض خلال الفترة من 27-29 يونيو الجاري تحت عنوان "التعاون المربح للجميع.. نحو شراكة اقتصادية تجارية صينية أفريقية".

وتفقد خو تشون خوا نائب رئيس الوزراء الصيني بعد افتتاحه لفعاليات المعرض وزيارة أجنحة الدول الأفريقية المشاركة، الجناح المصري حيث تم استعراض مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية بالسوق المصري في مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية ومواد البناء الي جانب الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، كما تم تقديم عرض تقديمي حول أهم المناطق التاريخية والمزارات السياحية بمصر حيث دعا المواطنين الصينين لزيارة مصر وكذلك الاستثمار في المناطق الصناعية الواعدة.

وقال نائب رئيس الوزراء الصيني إن المعرض يولي اهتمام خاصا بمصر باعتبارها بوابة العبور لأفريقيا، مشيرا إلى حرص الحكومة الصينية على تنمية وتقوية العلاقات المصرية الصينية على المستوى الاقتصادي والتجاري مدعومة بعلاقات سياسية متميزة تربط البلدين.

وقال خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات إن المعرض يعكس حرص الجانب الصيني على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية بصفة عامة وجمهورية مصر العربية بصفة خاصة، مشيرا إلى أن الصين وأفريقيا تتمتعان بظروف تنمية متشابهة ومتكاملة، حيث تعد تجربة الصين مرجعًا مناسبًا للبلدان الأفريقية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة الصينية خصصت مساحة 240 متر مربع لمصر بالجناح الوطني الي جانب تخصيص مساحة 110 متر مربع للشركات المصرية المصدرة للسوق الصيني، لافتا إلى أن أكثر من 1500 ممثل رسمي، وما يزيد عن 3500 عارض محلي وأجنبي، و5000 من المشترين والزوار يشاركون بالمعرض.

ولفت يوسف إلى أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة تترأس الوفد المصري المشارك والذي يضم عدد من الجهات الوطنية الحكومية والقطاع الخاص تشمل هيئة تنمية الصادرات والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف أن هذا المعرض يعد أحد النتائج الهامة لمنتدى تعاون الصين وأفريقيا والذي عقد في بكين خلال شهر سبتمبر الماضي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية كانت قد تقدمت بدعوة رسمية لجمهورية مصر العربية للمشاركة بالمعرض والذي يتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام الجاري.

وأوضح يوسف ان الجانب الصيني حدد خطط التعاون العشرة الرئيسية بين الصين وإفريقيا للمرحلة القادمة والتي تشمل الترويج الصناعي وربط البنية التحتية وتيسير التجارة والتنمية الخضراء وبناء القدرات والرعاية الصحية وتبادل الأفراد والسلام والأمن مع التركيز على إنشاء آلية جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق ثماني مبادرات رئيسية للتعاون خلال فعاليات المعرض.

ونوه رئيس هيئة تنمية الصادرات الى أن الهيئة ستقوم بالتنسيق خلال فعاليات المعرض مع الجانب الصيني بتنظيم لقاءات واجتماعات رفيعة المستوى وذلك بين كافة الجهات المصرية المشاركة سواء الحكومية أو الكيانات التصديرية والشركات المشاركة ونظرائها من الجانب الصيني، مشيرا الي ان المعرض يعد أيضا محفلاً دولياً لعقد لقاءات مكثفة بين الوفود رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأفريقية المشاركة.

وأشار إلى أن تصميم الجناح الوطني بالمعرض والحملات الدعائية الخاصة به تتضمن مزيج ما بين الاحتفاظ بالهوية المصرية القديمة وتقديم جانب من المشروعات العملاقة الحالية والمستقبلية، لافتا الي ان الجهات المصرية المنظمة للجناح المصري تشمل هيئة تنمية الصادرات المصرية بوزارة التجارة والصناعة والسفارة المصرية ببكين ومكتب التمثيل التجاري ببكين والعديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.