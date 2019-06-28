أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن حكومته لم تتلق بعد أي طلب من واشنطن للقيام بعمل عسكري مشترك ضد إيران، لكن إذا حصل ذلك فإنها ستدرس هذا الطلب بجدية وعلى أساس مزاياه، حسبما أفادت "روسيا اليوم" قبل قليل.

وذكر موريسون، لشبكة ABC الأسترالية اليوم الجمعة، أنه لم يتلق مثل هذا الطلب أثناء مأدبة عشاء أقيمت مساء أمس بينه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين كبار في إدارته، على هامش قمة مجموعة العشرين التي انطلقت اليوم في أوساكا اليابانية، مبديا قلق حكومة كانبيرا إزاء تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران.

وأشار رئيس الحكومة الأسترالية إلى أن مثل هذه الأسئلة الآن سابقة لأوانها، قائلا: "سنعمل معا على إقامة اتصال وثيق، لكن أي طلب كهذا سيتم التعامل معه بالطريقة الطبيعية".

وتابع موريسون، ردا على سؤال عما إذا كان يستبعد إمكانية تقديم كانبيرا دعما عسكريا إلى واشنطن في نزاع محتمل مع إيران: "سنتعامل مع أي طلب من حليف مثل الولايات المتحدة بجدية واستنادا إلى مزاياه".