تمكنت محافظة الجيزة، من خلال أجهزة مدينة الحوامدية من رفع 3800 طن مخلفات قمامة من مدخل منطقة المقابر بأبو والي حيث تم تحويلها من مقلب قمامة عشوائي إلى مسطح ممهد للسير وتدعيمه بزراعة الأشجار.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف النظافة لما لها من أهمية للمواطنين وتكثف المحافظة مجهوداتها للنهوض والارتقاء بمستوي النظافة حتى يشعر المواطن بتحسن ملحوظ في البيئة المحيطة به.

وقال المحافظ إن المخلفات التي تم رفعها متروكة على مدار سنوات وقد تم تجميل المنطقة بزراعة الأشجار لإعطائها لمسة جمالية وحضارية تنال رضاء المواطنين مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 400 نقلة بالمعدات واللوادر لسرعة الانتهاء من رفع المخلفات وذلك من خلال ورديات عمل بالفترات الصباحية والمسائية على مدار ثلاثة أيام.

وجه المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الدورية للمنطقة بصفة مستمرة لعدم تراكم القمامة بها مجدداً مؤكداً على النهوض بمستوى النظافة بالمدينة وإزالة كافة مظاهر الإهمال من اشغالات وتعديات من أصحاب المحلات وعلى الطريق العام ورفع كفاءة الطرق الرئيسة.

وأكد المحافظ على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالتعاون المستمر مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن لرفع مستوي النظافة بكافة الشوارع والميادين مع الاهتمام بالشوارع الداخلية ومنع تراكم القمامة بالشوارع والطرقات والمتابعة الجادة لمنظومة الجمع المنزلي بأحياء بولاق وإمبابة والعمرانية.

وقال الدكتور أشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية إنه تم وضع خطة عمل بالمدينة بناءا على توجيهات المحافظ لرفع كفاءة الشوارع وتم الانتهاء من دهان ورفع كفاءة البلدورات والأرصفة بكوبري السهران وتجريد طريق قرية ام خنان كما تم رفع المخلفات من طريق منطقة الانابيب أول حدود مدخل أم خنان المنوات والسوق وترعة ابو لاشين وطريق الشيخ عتمان ومنطقة البركة.