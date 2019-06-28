القصة الكاملة لحريق العتبة.. التهم عشرات المحلات وخلف خسائر بـ2 مليون

حريق هائل نشب في السوق القديمة بمنطقة العتبة، فجر أمس الخميس، على إثره أتت النيران على أرجاء السوق كافة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، حيث جرى الدفع بـ12 سيارة إطفاء سيطرت على الحريق وأخمدته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحريق الذي تصدرت أخباره محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية، والتهم عشرات المحلات وباكيات لإكسسوارات المحمول وأجهزة التصوير، وقع في الساعة الخامسة فجر الخميس بشارع العطار وسوق الخضار بالعتبة، دون وجود خسائر في الأرواح، بفضل تعاون الأهالي وأصحاب المحلات ورجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.

وتفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، موقع الحريق بشارع سوق الخضار المتفرع من شارع محمد علي في الموسكي، بعد نجاح قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق والسيطرة عليه.

لجنة عاجلة لحصر المحال المتضررة

فيما شكّل المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية، لجنة عاجلة برئاسة الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، للنزول إلى مقر المحال التجارية التي نشب بها الحريق بالسوق القديم، وستعمل على حصر المحال المتضررة والأنشطة التي تعمل بها لاتخاذ الخطوات اللازمة تجاهها.

نيابة الموسكي: الحريق خلف خسائر بـ2 مليون جنيه

وكشفت تحقيقات نيابة الموسكي، أن الحريق الذي نشب في منطقة العتبة، تسبب في خسائر قدرت بـ2 مليون جنيه.

وقررت النيابة استدعاء ملاك المحلات والعاملين والشهود لسماع أقوالهم في أسباب الحريق، وإذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.