تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وجاءت كالتالي:

رياضة

وقع اختيار اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، على الشيف ناصر البرنس، ليكون مسئول الأغذية في اللجنة، ومعسكر المنتخب الوطني خلال بطولة الأمم الأفريقية.

ويقوم "البرنس"، بإعداد الوجبات الخاصة في يوم الراحة للاعبي منتخب مصر، المسمى بـ"اليوم الفري"، بمعسكر الفراعنة خلال البطولة.

ومن جانبه أكد "البرنس"، على سعادته البالغة للاستعانة به في هذا المحفل الكبير، وأكد حرصه الكامل على ضمان سلامة الأغذية المقدمة للجان وللمنتخب الوطني ولاعبيه، خلال البطولة، موضحًا أن المنتخب يتناول أغذية صحية بنظام طبي دقيق، بعيدًا عن طلبات اللاعبين الخاصة، التي ستكون في أوقات الراحة فقط، وفي حدود المسموح به خلال أيام البطولة.

بالصور ناصر البرنس مشرفًا على أغذية المنتخب الوطني خلال بطولة أمم أفريقيا

حريق العتبة

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة صباح اليوم، على حريق شب في السوق القديمة بمنطقة العتبة دون وقوع إصابات.

كان اللواء أسامة فاروق مدير إدارة الحماية المدنية في القاهرة، تلقى إخطارا بنشوب حريق هائل في السوق القديمة بمنطقة العتبة، وعلى الفور تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء سيطرت على الحريق وأخمدته، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق هائل في سوق العتبة و12 سيارة إطفاء لإخماده

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قبل قليل، موقع حريق شارع سوق الخضار المتفرع من شارع محمد علي في الموسكي، بعد نجاح قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق والسيطرة عليه.

بالصور محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق العتبة

شكّل المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية، لجنة عاجلة برئاسة الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، للنزول إلى مقر المحال التجارية التي نشب بها الحريق بالسوق القديم بمنطقة العتبة، اليوم الخميس.

وقال "العربي" في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، من اليابان حيث يتواجد حاليًا هناك للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستبدأ غدًا الجمعة ويشارك بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ اللجنة ستعمل على حصر المحال المتضررة والأنشطة التي تعمل بها لاتخاذ الخطوات اللازمة تجاهها.

"الغرفة التجارية" تشكل لجنة عاجلة لحصر المحال المتضررة من حريق العتبة

ملخص مباراة مصر والكونغو

حصد المنتخب الوطني، 6 نقاط في مشواره بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر وتنتهي في التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

واستطاع منتخب مصر الفوز في مباراة الافتتاح على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما جاء الفوز الثاني على الكونغو الديموقراطية بالأمس بهدفين دون رد، ليضمن الفراعنة بشكل رسمي الصعود لدور الـ 16 من البطولة.

وعاد المنتخب الوطني لصدارة المجموعة بعد الفوز على الكونغو الديموقراطية، برصيد 6 نقاط، خلفه المنتخب الأوغندي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد منتخب زيمبابوي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في حين يتذيل منتخب الكونغو المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.

ووفق نظام البطولة، يتأهل لدور الـ 16 متصدر ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في الـ 6 مجموعات.

أخبار كأس الأمم الأفريقية