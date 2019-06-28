ندد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، في اتصال هاتفي مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، باقتحام عدد من المتظاهرين يوم أمس مقر السفارة البحرينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "أجرى وزير الخارجية محمد علي الحكيم اتصالا هاتفيا مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وأعرب الوزير عن إدانته اقتحام عدد من المتظاهرين يوم أمس مقر السفارة البحرينية".

وأضاف المتحدث أن الوزير العراقي أكد "التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماسية، ومنها سفارة مملكة البحرين".

وشدد على أن مثل هذه الأحداث لن تؤثر في مستوى العلاقات، أو التمثيل الدبلوماسي بين بغداد والمنامة.

وأعرب الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن تفهُّم البحرين لما حدث، مُؤكّداً أنَّ مثل هذه الأفعال لن تُؤثـِّر في العلاقات الأخويَّة بين البلدين.

وكانت مملكة البحرين استدعت سفيرها في بغداد للتشاور بعد الاعتداء على سفارتها، من قبل محتجين على ورشة المنامة، داعية الحكومة العراقية إلى حماية موظفيها.

وقالت الخارجية البحرينية، مساء أمس، إنها استدعت سفيرها في بغداد للتشاور إثر اقتحام مبنى السفارة.

وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، أفادت في بيان بأن مملكة البحرين تستنكر "الاعتداء" المرفوض الذي استهدف مبنى السفارة في العراق من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية.

وأضافت أنها قررت استدعاء السفير صلاح علي المالكي للتشاور.

واختتمت بيانها بالقول إنها تحمل الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.