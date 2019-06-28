"الإمارات": الاعتداء على سفارة البحرين في بغداد مرفوض ومستهجن

قال وزير الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، إن الاعتداء على سفارة مملكة البحرين في بغداد مرفوض ومستهجن.

وأضاف "قرقاش"، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الاعتداء على سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد مرفوض ومستهجن، وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي، وندعو الحكومة العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية".

كان متظاهرون عراقيون اقتحموا مقر سفارة البحرين في بغداد، وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس.

وأكد مصدر عراقي، أن عددا من المتظاهرين حطموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة، ورفعوا العلم الفلسطيني فوقها.