ضبط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، شخصين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على 2 مليون و500 ألف جنيه بدعوى توظيفها في مجال اللحمة المجمدة مقابل أرباح شهرية.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بورود بلاغ مقدم من مدير مبيعات، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول وعدد 4 آخرين، يفيد بقيام شخصين صاحب مؤسسة للتجارة وتوريد المواد الغذائية، وصاحب مكتب لتوريد وتجارة المجمدات "شقيق الأول"، مقيمان بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت 2 مليون و500 ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة اللحوم المجمدة مقابل أرباح شهرية، إلا أنهما قاما بإعطائهما الفائدة المتفق عليها لفترة ثم توقفا، وامتنعا عن رد المبالغ المالية التي تحصلا عليها منهم.

وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من صحة الواقعة، وتبين بالفحص بأن المتهم الأول محكوم عليه في قضية "غش تجاري"، وقيام المتحرى عنهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تلقي الأموال من المُبلغين وآخرين، بزعم توظيفها وإستثمارها في تجارة اللحوم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

أخطرت النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.