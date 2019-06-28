استمرارًا لسلسلة الخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض جدول مباريات اليوم ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، كالتالي:

مباراة تونس ومالي

تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 عصرًا على استاد السويس.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".

مباراة المغرب وساحل العاج

تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء على استاد السلام.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".

مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا

تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء على استاد السلام.

وتذاع المباراة على قناة تايم سبورت (بث أرضي)، وقنوات "بين سبورتس".