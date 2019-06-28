تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط موظف بإحدى الشركات استغل موقعه الوظيفي واستولى على قرابة 350 ألف جنيه من أموال الشركة بالاشتراك مع آخر.

تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، استغلال رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بإحدى شركات الإنشاء والتعمير، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، موقعه الوظيفي وتسهيل إجراءات تعاقد على توريد أجهزة حاسب آلي للشركة، عقب إيهام أعضاء مجلس الإدارة بأن قائمة الأسعار المقدمة من خلال أحد الأشخاص "مدير مبيعات بإحدى شركات الحاسب الآلي" أقل من العروض المقدمة من نظيراتها من الشركات المتقدمة للتعاقد، وتمكنا من خلال ذلك الاستيلاء على مبلغ 339 ألف جنيه واقتسامها فيما بينهما.

أكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من صحة الواقعة، وأضافت التحريات اصطناع المتهم المشار إليه أوراق عروض أسعار زعما منه أنها مقدمة من بعض الشركات للتعاقد مُثبت بها قيمة مالية كبيرة مقابل توريدهم لتلك الأجهزة، مما أدى إلى موافقة الشركة على عروض الأسعار المقدمة من المتهم الثاني "مدير مبيعات شركة الحاسب الآلي"، مما سهل له الحصول على مبالغ مالية كبيرة فارق أسعار تلك الأجهزة عن السوق المحلي، مما أضر عمداً بالمال العام بدون وجه حق.

وأسفرت التحريات بأنه بالاستعلام من الجهات المختصة عن الشركة محل عمل المتهم الثاني تبين عدم وجود بيانات باسم الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بالاشتراك مع المتهم "الهارب" في ارتكاب الواقعة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

أخطرت النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.