قال رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح أن العراق لن يسمح أبدا بالنيل من العلاقة الوثيقة مع البحرين، حسبما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل

وكانت البحرين أعلنت استدعاء القائم بأعمال سفير العراق في المنامة، احتجاجا على الاعتداء على سفارتها في بلاده.