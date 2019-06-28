تونس: السبسي يتصل بوزير دفاعه.. وحالته الصحية في تحسّن

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، ظهر اليوم الجمعة، أنَّ الحالة الصحية للرئيس الباجي قايد السبسي في تحسن.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تعلم رئاسة الجمهورية أن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في تحسن.. وقد أجرى صباح اليوم الجمعة مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي".

وتعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، 92 عاما، إلى وعكة صحية حادة، صباح أمس، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري.

وانتقل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى قصر الرئاسة بعد الإعلان عن الوضع الصحي الحرج لرئيس الجمهورية، ولم يعلق الشاهد على الحالة الصحية للرئيس التونسي.

جاء ذلك بالتزامن مع حدوث عمليتين انتحاريتين في وسط العاصمة، أسفرتا عن مقتل رجل أمن، وإصابة 8 أشخاص.