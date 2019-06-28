تدشين حملات وقائية للحشرات والهاموش خلال موجة الحر تزامنا مع بدء شهور فصل الصيف لوقاية المواطنين من أخطار انتشار العدوي وتأمين أرواحهم فضلا عن توفير كافة الأمصال العلاجية بالإدارات الصحية

أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى المحاسب حامد هبيلة السكرتير العام ورئيس غرفة العمليات والطوارئ، بضرورة التنسيق الكامل مع المهندس محمد سراج رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، لشن حملات نظافة مكبرة وتطوير كافة الخدمات والبنية التحتية بشوارع مدينة المحلة الكبرى.

كما خاطب محافظ الغربية، العميد خالد فوزي رئيس حي ثان المحلة، والمحاسب مسعد داود رئيس حي أول المحلة، بضرورة تنفيذ حملات مكبرة مدعومة بمعدات ولودرات لرفع تلال القمامة المتراكمة وفق المعدل اليومي تلبية رغبات المواطنين وتأمين أرواحهم.

وشدد على ضرورة التعاون مع مسؤولي شركات مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال كافة المشروعات والتي تتضمن رصف 10 شوارع رئيسية بطريق نادي الشرطة الواصل بين مركزي "زفتى– سمنود – المحلة" وطريق سكة قطور وشارع الترعة.

وأشار إلى التنبيه على كافة المقاولين المنفذين لمشروعات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع رئيسي حي أول وثان وعمداء مشايخ ورؤساء الوحدات المحلية القروية وفق معدل زمني يتوافق على رفع ما يزيد عن 600 طن يومي والتخلص منها بشكل آمن بمصنع التدوير القمامة بطريق الدائري "المحلة – المنصورة".