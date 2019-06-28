أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أن قوات حرس الحدود ضبطت خلال الشهر الماضي، 1882 كجم لجوهر الحشيش المخدر و2325 كجم من نبات البانجو و3 كجم من مادة الأفيون، ومليون و185 ألف قرص مخدر، وذلك في إطار الجهود المكثفة التى تبذلها لـ"تأمين حدود الدولة، ومكافحة أعمال التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية".

وأشار المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن القوات ضبطت أيضا عددا من الأسلحة النارية "2 بندقية قناصة، 3 بندقية خرطوش، 2 رشاش خفيف، 81 دانة RBJ، و79 عبوة دافعة، 860 طلقة مختلفة الأعيرة، 2 نظارة مراقبة، طن من كيماويات اليوريا والنترات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة".

وقال إن القوات أحبطت كذلك محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لـ334 فردا من جنسيات مختلفة عبر الاتجاهات الاستراتيجية للدولة كافة، كما تم التحفظ على 63 سيارة مختلفة الأنواع و2 أتوبيس و3 لودر ومركب صيد تستخدم في أعمال التهريب"، وضبط "19 جهازا للتنقيب عن المعادن، و4 أطنان للحجارة المخلوطة بخام الذهب، وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية"، فضلا عن "11 ألف عبوة أدوية مهربة، و4 آلاف قطعة غيار للهواتف المحمولة، و72 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة،.

واكد "الرفاعي" استمرار مواصلة رجال حرس الحدود لجهودهم المكثفة لحماية وتأمين حدود مصر، وتشديد الرقابة في جميع المنافذ والمعابر على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة كافة.