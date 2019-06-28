أعلنت الأرصاد الفرنسية أن درجات الحرارة، اليوم، تكسر الرقم القياسي المسجل، ببلوغها 44 درجة مئوية، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وتضرب أوروبا موجة حرّ شديد لا تزال مستمرة اليوم، تسببت في ارتفاع قياسي في درجات الحرارة واندلاع حرائق وزيادة التلوث.

وفي ظلّ هذه الموجة غير المسبوقة من حيث درجات الحرارة والتوقيت، باتت تتكرر درجات حرارة غير مسبوقة في أوروبا في ظلّ الاحترار العالمي.

وبلغ أعلى معدل درجة حرارة في فرنسا الأربعاء 34.9 درجة مئوية، وهو رقم قياسي بالنسبة لشهر يونيو، وفق الأرصاد الجوية، أما في وسط البلاد في منطقة جبال الكتلة المركزية، فوصلت درجات الحرارة في مدينة كليرمونت-فران إلى 40.9 درجة وهو رقم قياسي بالنسبة لهذه المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وينتظر أنّ تتخطى درجات الحرارة 40 درجة الخميس والجمعة في إيطاليا، خصوصا في وسط وشمال البلاد.

وفي فرنسا، أغلقت معظم المدارس أبوابها. وعلى ملاعب كأس العالم للسيدات، أخذت اللاعبات استراحة خلال المباريات لشرب المياه.