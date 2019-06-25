حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25-6-2019 في مصر والمدن الدول العربية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا ولطيف ليلا.

كما توقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 25 39

شبين الكوم 25 39

طنطا 24 38

دمنهور 23 35

الإسكندرية 24 32

بلطيم 24 32

مطروح 23 31

السلوم 22 33

سيوة 23 41

بورسعيد 25 32

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 22 40

السويس 25 39

العريش 22 33

رفح 23 32

رأس سدر 24 39

نويبع 24 38

طابا 24 37

سانت كاترين 19 35

الطور 25 35

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 28 39

مرسى علم 27 37

الفيوم 26 40

بني سويف 24 40

المنيا 26 40

أسيوط 22 40

سوهاج 27 41

قنا 27 42

الأقصر 28 43

أسوان 30 44

حلايب 28 37

شلاتين 26 39

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 43

المدينة 29 46

المنامة 32 40

أبو ظبي 32 41

الكويت 32 49

دمشق 19 41

بيروت 24 30

عمان 21 37

القدس 19 32