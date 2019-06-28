الكرملين: بوتين دعا ترامب لزيارة موسكو في 2020

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيسين فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، التطورات في إدلب السورية، ومسألة نزع السلاح، والعلاقات مع الصين، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأضاف "الكرملين"، أن بوتين دعا ترامب لزيارة موسكو العام المقبل.

وافتتح رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قمة مجموعة العشرين، في أوساكا باليابان، اليوم الجمعة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهيمن مناقشات مثيرة للجدل، على اجتماعها، تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

ووصل الرئيس السيسي إلى اليابان، الخميس، للمشاركة في فعاليات القمة، مع قادة دول العالم.

وعقد الرئيس لقاءات مهمة مع عدد من قادة وزعماء العالم، حيث التقى كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيركز خلال الزيارة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية، حيث سيؤكد أهمية تقديم المساندة الفعالة لها لدعمها في تحقيق التنمية.