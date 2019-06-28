عاجل| أمريكا: فرضنا عقوبات على مرشد إيران ومكتبه

قال المبعوث الأمريكي بشأن إيران، براين هوك، إنه على منظمة الملاحة البحرية اتخاذ خطوات إضافية لضمان حرية الملاحة، مؤكدا أن هناك أدلة عن أن الناقلات الإيرانية تنقل بعض المواد المتفجرة في البحار.

وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حلفائها وشراكائها لحماية الملاحة البحرية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحا حين تحدث عن ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لتعزيز أمن الملاحة.

وأكد براين هوك، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن في لندن، أن أكثر من 60% من النفط الذي يخرج من مضيق هرمز، يذهب إلى الأسواق الآسيوية.

وأشار هوك إلى توقيع بلاده لعقوبات على المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، ومكتبه، موضحا أن ترامب أوصى كذلك بفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.