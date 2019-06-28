قالت الخارجية الإيرانية إنها ستتخذ خطوات أكثر حزما في حال فشل آلية التجارة الأوروبية بتلبية مطالبها.

وأكدت الخارجية أن خطوة إيران المقبلة بشأن اتفاق فيينا تتوقف على الموقف الأوروبي، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.