مصرع مواطن وإصابة آخر إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة في قرية سندسيس

شهدت قرية سندسيس التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة جانبية بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل الضحايا إلى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافها.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء استقلال أفراد أسرة بنطاق قرية سندسيس بدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية، إلى مكان الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية لموقع الحادث، مصرع المدعو "عبد المعطي. ن" 63 عاما، مقيم بقرية سندسيس مركز المحلة الكبرى، وإصابة المدعو "مصطفى. أ" 19 عاما، من قرية سندسيس مركز المحلة الكبرى إثر سقوطهم في مياه ترعه المصرف.

جرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري وانتشال الجثة ونقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف إلى طوارىء مستشفي المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح ودفن الجثة.