أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن قيامها بالمفاضلة بين شركات أجنبية فيما يتعلق بإدارة المرافق للمدينة، وذلك بهدف تقليل الهدر في المياه والكهرباء وغيرها.

قال خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن أحدث تلك العروض جاءت من قبل شركة هولندية وألمانية، لتنفيذ أعمال الصرف الصحى والري فى المدينة، وتجري المفاضلة بينهما لاختيار العرض الأفضل.

وأضاف "الحسينى" لـ"الوطن"، أنه جرى بالفعل على الموافقة وتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة العاصمة وشركة EDF، وهي شركة حكومية فرنسية، على إدارة مرفق الكهرباء وتنفيذه، لمدة 10 سنوات في العاصمة، كما يتم دراسة عرض شركة فرنسية أخرى، لإدارة الغاز، ومشاركة الأرباح.

وأوضح "الحسيني"، أن التوسع فى الشركة مع الشركات الأجنبية لتنفيذ قطاع المرافق وإدارته يهدف لتقليل الفاقد من الكهرباء والمياه، كما يعد متوسط الهدر المتبع فى المدن التى لا تقوم بنيتها على التكنولوجيا الحديثة والنظام الذكى في التشغيل 17%، بينما نسعى لنصل إلى متوسط هدر لا يتجاوز 7% في العاصمة الإدارية، ولذلك الشراكة ضرورة لإدخال خبرات جديدة، بينما تعرض الشركة وتناقش تلك العروض للمفاضلة واختيار أفضل مشاركة في الأرباح.

أما عن منطقة العمال المركزية، وتنفيذ أطول برج في إفريقيا، قال "الحسينى"، إن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، تقوم بتنفيذ المنطقة المركزية، ووصلت لمرحلة متقدمة فى تنفيذ الحى السكني الثالث، "كابيتال ريزدانس" والحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، كما تم منحها تنفيذ النهر الأخضر، وستقوم بطرح أراض به للاستثمار.