أصيب 15 شخصا، اليوم، في انقلاب سيارة "ميكروباص" داخل ترعة الحواويش دائرة مركز أخميم، وتم نقلهم المستشفى لتلقي العلاج، وخرج منهم 12 لتحسن حالاتهم، وتم وضع 3 تحت الرعاية الطبية بالمستشفى الجامعي.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بانقلاب سيارة أجرة داخل ترعة الحواويش، وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص إصابة 15 شخصا تم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي وتراوحت الإصابات ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم. تم رفع أثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.