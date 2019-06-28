رئيس حي الموسكي: تضرر 74 محلا تجاريا من حريق العتبة

قال العميد ماجد السيد أحمد، رئيس حي الموسكي، إن حريق سوق الخضار بالعتبة، الذي اندلع، فجر أمس، أسفر عن تضرر 74 محلا تجاريا، مشيرا إلى السيطرة على الحريق من قبل إدارة الحماية الميدانية التي دفعت بـ35 سياره إطفاء، بالإضافة إلى 6 سيارات إسعاف مجهزة.

وأكد رئيس حي الموسكي، في بيان، اليوم، أن الحريق أسفر عن وجود 7 حالات اختناق تم إسعافهم في موقع الحادث، موضحا أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تفقد موقع الحادث، وتابع الموقف مع اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقه الغربية، حتى تم إخماد الحريق، كما تواجد في مكان الحادث مأمور قسم الموسكي وقائد شرطة المرافق ومدير فرع هيئة النظافة بالحي.