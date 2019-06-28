شارك الأب بولا النقلوني، والقمص أنطونيوس إسحاق بدير نقلون بالفيوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في افتتاح مسجد قايتباي بمحافظة الفيوم، كما استمعا إلى خطبة وزير الأوقاف التي جاءت معبرة عن سماحة الأديان وكونها سبيل رحمة للإنسانية، ومفهوم السماحة والتيسير التي هي منهج أصيل في ديننا.

وأكد وزارة الأوقاف أن تلك اللفتة الإنسانية والوطنية لا يمكن أن تمر مرور الكرام لما تحمله من فهم صحيح الأديان وروحها السمحة التي تجمع ولا تفرق، وما تعبر عنه من قوة النسيج الوطني المصري وعظمة الحضارة المصرية، بما يعد رسالة حضارية وإنسانية للعالم أجمع.

وأضافت الوزارة: "هذا المشهد الوطني ينبغي أن نتعلم منه أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني وعظمة الحضارة المصرية المتجذرة في نفوس وقلوب وعقول هذا الشعب الراقي، والنموذج الفريد لتحقيق فقه العيش الوطني السمح المشترك".