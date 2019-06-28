قدم الفنانون بوسي وفاروق الفيشاوي وأحمد عبد العزيزالعزاء في المخرج محمد النجار بمسجد عمر مكرم.

وتوفي المخرج محمد النجار، الثلاثاء، عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض، حيث تواجد خلال الفترة الأخيرة داخل العناية المركزة بأحد مستشفيات منطقة العجوزة.