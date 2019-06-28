صور| السيسي يشارك في مأدبة عشاء رئيس الوزراء الياباني على هامش قمة العشرين

السيسي يشارك في مأدبة عشاء رئيس الوزراء الياباني على هامش قمة العشرين

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" بحديقة أوساكا، تكريماً لرؤساء الدول والحكومات أعضاء وضيوف قمة مجموعة العشرين، وذلك حسبما نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك".

افتتح قادة مجموعة العشرين قمتهم في أوساكا باليابان، اليوم، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وافتتح رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان، أمس، للمشاركة في فعاليات قمة العشرين، المنعقدة في مدينة أوساكا الياباينة، بمشاركة قادة دول العالم.

وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيركز خلال الزيارة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية.