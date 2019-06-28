نشرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا، عبر موقعها الرسمي، اليوم، أكدت فيه فرض عقوبات على نيكولاس أرنستو مادورو جويرا، نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث اعتبرته واشنطن ممثلا حاليا أو سابقا للحكومة الفنزويلية، باعتباره عضوا في الجمعية الوطنية التأسيسية.

وقد عيّن مادورو نجله بعد وصوله إلى السلطة على رأس هيئة تفتيش تابعة للرئاسة، وتم انتخابه عام 2017 في الجمعية الوطنية التأسيسية، وقال ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، إن "نظام مادورو بُني على انتخابات مزورة، فيما تعيش الدائرة القريبة منه في رفاه قائم على مكاسب الفساد بينما الشعب يعاني".

وتؤكد السلطات الأمريكية أن الجمعية الوطنية التأسيسية تسعى "لإعادة كتابة دستور" البلاد وحل مؤسساتها نظرا لأنها أنشئت عبر مسار غير ديمقراطي، كما أن مادورو جويرا متورط في أعمال البروباجندا وقمع النظام، واستغلال المناجم في فنزويلا، بحسب "روسيا اليوم".

وتجمّد العقوبات الأمريكية كل الأصول والأسهم التي تعود إلى مادورو جويرا بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأراضي الأمريكية، إضافة إلى منع كل شركة أمريكية أو ذات صلة بالولايات المتحدة من القيام بأعمال معه، وتأمل الولايات المتحدة من فرض العقوبات المالية لتضييق الخناق الاقتصادي على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، ودفعه نحو مغادرة السلطة.