أبرم المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، مذكرة تفاهم مع نظيره المغربي المستشار محمد علي النباوي، رئيس النيابة العامة المغربية والوكيل العام للملك، بهدف التعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها المغربية.

وذكر بيان صادر، مساء اليوم، عن مكتب النائب العام، أن توقيع مذكرة التفاهم جرى بمقر برئاسة النيابة العامة بالعاصمة المغربية الرباط، ويأتي تعزيزا لقدرات أعضاء النيابة العامة بالدولتين وتطويرا للعدالة الجنائية من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات القانونية المشتركة وعلى وجه الخصوص مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة.

وأضاف البيان أن توقيع مذكرة التفاهم لعمق العلاقات التاريخية والثقافية المشتركة والصلات والروابط بين البلدين، مؤكدا إيمان النيابة العامة المصرية بأهمية التعاون القضائي الدولي بين أجهزة النيابة العامة لما له أبلغ الأثر في بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة شتى صور الجريمة.