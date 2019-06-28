توفيق عكاشة مهاجما علي محمد علي: لا علاقة له بالتعليق الرياضي

هاجم الإعلامي توفيق عكاشة، المذيع المصري علي محمد علي، المعلق الرياضي بشبكة قنوات "BEIN SPORTS"، قائلًا إنه "لا علاقة له بالتعليق على مباريات كرة القدم".

وأضاف "عكاشة"، خلال حلقة، اليوم، من برنامج "مصر اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن المعلق أسهب في ذكر معلومات وتفاصيل تتعلق بتاريخ اللاعبين في مباراة المنتخب الثانية ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي فازت فيها على منتخب الكونغو الديموقراطية بهدفين نظيفين.

وتابع: "بيسيب المباراة، ولا عارف الكرة فين ولا مع مين، وبيتكلم كأنه بنك معلومات، هل قناة قطر متعمدة تجيبه عشان تقرف الناس من الماتش وتكرهها في الفرجة على التلفزيون؟".

وفي سياق متصل ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، هاجم عكاشة اتحاد الكرة، بسبب تعاقده مع المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، حيث طالب بتعيين مدير فني وطني على رأس الجهاز الفني للمنتخب، واعتبر أن المنتخب قدم أفضل مستوياته مع المدرب الراحل محمود الجوهري، والمدرب الكبير حسن شحاتة الذي قاد الفريق إلى إحراز 3 بطولات أفريقية متتاليبة.