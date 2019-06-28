الجيش الليبي: دمرنا 25 آلية تابعة للمليشيات ومازلنا في محيط طرابلس

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن قوات الجيش مازالت في أماكنها في محيط طرابلس.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بثته "سكاي نيوز" عربية، أن الجيش تصدى لمحاولة اقتحام للمليشيات في منطقة السبيعة، مشيرا إلى أن أغلب القوات كانت مرتزقة من تشاد وأنه تم تدمير رتل القوات بالكامل عن طريق القوات الجوية.

وتابع أنه تم تدمير من 22 لـ 25 آلية مسلحة، موضحا أن القوات البرية تقدمت وقضت على بقية المجموعة، موضحا أن عدد الجثث بلغ 33 جثة للمجموعات المرتزقة التي يقودها "جويلي" الذي يمثل التهريب باعتباره يملك أكثر من 20 صهريج سيارة وقود، يستخدمهم في التهريب عن طريق البحر باستخدام السفن أو بريا عن طريق تونس، كذلك المهربين غير الشرعيين والاتجار بالبشر.

وأوضح أن الجيش وجه لهم صفعة قوية، مشيرا إلى أن المليشيات يحاولون منذ أيام الوصول إلى السبيعة، واليوم تقدوموا من العزيزية عن طريق الكفاح وطريق علاك وتقدموا نحو السبيعة وتم تدمير قواتهم.

وأشار إلى أن هناك محاولة بالمدفعية لاستهداف مطار طرابلس الدولي، وأن شهود عيان أثبتوا وجود طائرة دون طيار تركية قرب المطار وهناك تحركات مليشيات إرهابية تتجمع في منطقة ككلا ومنطقة الشقيقة، موضحا أن القوات الجوية تشن عمليات قصف مستمرة على مدينة غريان، وعلى مشايخ القبائل إخراج الميليشيات من غريان وإلا ستتحمل المسؤولية.