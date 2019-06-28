الجيش الليبي يعلن الحرب على السفن التركية في مياهه الإقليمية

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن قوات الجيش ستقتحم مدينة غريان.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بثته "سكاي نيوز" عربية، اليوم، "فقدنا حوالي 43 عنصرا من الجيش والشرطة في غريان"، مشيرا إلى أن الجيش سيواصل تدمير القدرات النارية للميليشيات في غريان وصولا إلى اقتحامها.

وتابع أن تركيا تشارك في المعارك عبر قواتها وآلياتها، مؤكدا أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش أصدر الأوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، ووقف الرحلات الجوية باتجاه تركيا، كذلك منع الطائرات التركية من التحليق في الأجواء الليبية.