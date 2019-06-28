قال الكاتب الصحفي عبد المنعم السعيد، إن ثورة 30 يونيو معجزة مصرية حقيقية، مشيرًا إلى أن مصر كانت تواجه مصيرًا واجهته بعض الدول قبلها، ضاربًا المثل بألمانيا النازية: "جايلك نظام بالانتخاب، ووداها في ستين داهية، ناحية الحروب".

وأضاف السعيد خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن قيام الشعب المصري بعكس الوضع، بعد حكم الجماعة الإرهابية بسنة واحدة فقط يجعل ما حدث في 30 يونيو نوعًا من الإعجاز.

وتابع أن جماعة الإخوان الإرهابية هي الحاضنة الأولى لكل التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، مثل داعش والقاعدة، لافتًا إلى أن مصر تعتبر الدولة الأولى التي واجهتهم.