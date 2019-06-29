اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت، على هامش قمة العشرين المنعقدة بمدينة أوساكا في اليابان.

وقال ترامب، خلال اللقاء: "شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي وهو صديق فعل الكثير لبلاده"، مشيرا إلى التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي بين البلدين، وهو ما خلق فرص عمل كبيرة في أمريكا، موضحا أن ما يقوم به ولي العهد السعودي في مكافحة الإرهاب في السعودية هو عمل رائع.

وقال الأمير محمد بن سلمان لترامب، إن العالم كله ممتن لجهودكم في محاربة الإرهاب، موضحا أن المملكة تبذل قصارى جهدها لتطوير البلاد وهي رحلة طويلة.

واليوم هو الثاني ضمن أجندة فعاليات قمة العشرين المنعقدة في "أوساكا" اليابانية، عقدت على هامشه اجتماعات ثنائية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، وكذلك رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، حسبما أفاد موقع "العربية".