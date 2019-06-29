نشاط مكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اليوم الأول لفعاليات قمة العشرين، المنعقدة في مدينة أوساكا الياباينة، بمشاركة قادة دول العالم، شهد مشاركته في اجتماع الدول العشرين، والعديد من اللقاءات والمقابلات والمباحثات على هامش القمة.

وافتتح رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اجتماع قادة دول قمة العشرين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي هيمنت عليه عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

وشارك الرئيس السيسي في قمة أفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا في اليابان، والتي جمعت إلى جانب السيسي كلاً من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال.

وتم التوافق خلال القمة المصغرة على العمل على إبراز الأولويات التنموية للدول الأفريقية أمام الشركاء، خلال اجتماعات مجموعة العشرين، مع التركيز في هذا الإطار على الأهداف المتضمنة في أجندة التنمية الأفريقية 2063، وكذا المشروعات المدرجة ضمن برنامج تنمية البنية التحتية بأفريقيا، بالإضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال وكالة التنمية الأفريقية "النيباد"، باعتبارها الإطار المؤسسي لتنفيذ المشروعات التنموية في أفريقيا.

كما شارك أيضًا في جلسة العمل الخاصة بعلاقة التجارة والاستثمار بالاقتصاد العالمي، ضمن فعاليات قمة العشرين، والتي ناقشت التحديات المختلفة، وتأثيراتها السلبية على جهود التنمية المستدامة.

كما أجرى الرئيس السيسي عدة لقاءات مع قادة وزعماء ورؤساء الدول على هامش القمة، حيث التقى رئيس وزراء إيطاليا جيوسبي كونتي، حيث تناول معه عدد من الموضوعات الثنائية، خاصة آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب "ريجيني".

وجدد السيسي في هذا الصدد تأكيد سعي مصر للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدا على الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك والحثيث وغير المسبوق بين السلطات المختصة في كلٍ من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية، فيما أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن التطلع للتوصل للعدالة والحقيقة في قضية ريجيني والتوصل إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما التقى الرئيس السيسي كل من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أيضًا، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في لقاء أشاد فيه بالتنامي الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كل المجالات، مؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، بما يوفر أرضية لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف بشأن القضايا متعددة الأطراف، خاصةً التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن بأفريقيا.

كما ثمنت المستشارة الألمانية الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، مشيدةً بالزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخراً، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدةً أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط.