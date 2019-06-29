حالة الطقس اليوم السبت 29-6-2019 بمصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس، اليوم، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية حار علي الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضافت الهيئة، في بيان عبر صفحتها على "فيس بوك"، أنه من المتوقع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد، فيما ستنشط الرياح الشمالية الغربية علي أغلب الأنحاء والتي ستكون مثيرة للرمال والأتربة علي جنوب البلاد و جنوب سيناء وتنشط علي غرب البحر المتوسط.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم في بعض محافظات مصر

القاهرة 25 36

الإسكندرية 25 31

مطروح 23 30

العريش 23 32

شرم الشيخ 30 39

قنا 28 40

الأقصر 28 41

أسوان 30 41

درجات الحرارة في المدن العواصم العربية

مكة المكرمة 30 45

المدينة المنورة 29 45

القدس 19 28

أبوظبي 31 44

الكويت 32 49