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حالة الطقس اليوم السبت 29-6-2019 بمصر والدول العربية

حالة الطقس اليوم السبت 29-6-2019 بمصر والدول العربية

عاجل| السيسي يلتقي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين

عاجل| السيسي يلتقي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين

"أديب": مصر تصدر 6 سلع أساسية لبعض دول مجموعة العشرين

"أديب": مصر تصدر 6 سلع أساسية لبعض دول مجموعة العشرين

عاطل يقتل مسنين ويسرق 70 ألف جنيه و4 هواتف محمولة في الزيتون

عاطل يقتل مسنين ويسرق 70 ألف جنيه و4 هواتف محمولة في الزيتون

هربا من "الزحمة".. "هليكوبتر" تنتشل نيجيري من منتصف الطريق

هربا من "الزحمة".. "هليكوبتر" تنتشل نيجيري من منتصف الطريق

"تطوير العشوائيات": نقل سكان 15 منطقة خطرة بالقاهرة قبل نهاية العام

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القصة الكاملة لحريق العتبة.. التهم عشرات المحلات وخلف خسائر بـ2 مليون

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