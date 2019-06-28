الأرصاد: طقس السبت معتدل على السواحل الشمالية.. والقاهرة 36 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارا، لطيف ليلا.

وأشاروا إلى أن الرؤية تَقِلّ في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وقالوا إن الرياح تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة، غدا السبت، فجاءت كالتالي:

- السواحل الشمالية الغربية.. العظمى 31 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.. العظمى 31 الصغرى 23.

- الوجه البحري والقاهرة.. العظمى 36 والصغرى 26.

- جنوب سيناء والغردقة.. العظمى 37 والصغرى 29.

- شمال الصعيد.. العظمى 37 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 41 درجة والصغرى 29.