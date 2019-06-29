عاجل| السيسي يلتقي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة في اليابان.

تناول اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين والأوضاع في المنطقة، حسبما أفادت الفضائية المصرية في خبر عاجل لها منذ قليل.